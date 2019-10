Cómo Venezuela derrotó el intento de golpe de estado de Washington en las Naciones Unidas

Read this article in English here.

En la tarde del 27 de septiembre, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez cruzó las puertas de la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York y le sonrió a los periodistas que esperaban cerca de la entrada.

Al lado del canciller Jorge Arreaza y del embajador ante la ONU Samuel Moncada, Rodríguez alzó los brazos al aire y sacudió una foto en su mano izquierda antes de desaparecer por las escaleras mecánicas que conducen a la sala de la Asamblea General.

La foto mostraba al líder golpista respaldado por Estados Unidos, Juan Guaidó, posando con narcoparamilitares colombianos de la banda Los Rastrojos, notoria por sus prácticas de secuestro, contrabando de drogas y asesinato.

Aparentemente, Guaidó se habría apoyado en Los Rastrojos para ingresar a Colombia antes de su fallida artimaña de ayuda humanitaria el 23 de febrero. Para el líder golpista y sus partidarios en Washington, las imágenes no pudieron haber surgido en un momento más inconveniente.

Rodríguez se veía segura mientras se preparaba para dirigirse a la 74a Asamblea General. El equipo venezolano entró en la reunión tenso por los planes de Estados Unidos de intensificar su guerra diplomática contra el país.

Observadores cercanos esperaban que Estados Unidos intentara impedir que Rodríguez hablara como parte de su esfuerzo por deslegitimar a su gobierno.

Anya Parampil: “La vicepresidenta venezolana @DRodriguez_en muestra una foto del líder golpista apoyado por EE.UU @jguaido posando con narcotraficantes colombianos cuando ingresa a la #AGNU El acto fue un adelanto de su discurso en la Asamblea General, que comenzará en breve.”

The act was a preview of her General Assembly address, which will begin shortly pic.twitter.com/Lktxh3xNLB

Venezuelan Vice President @DRodriguez_en flashes a photo of US-backer coup leader @jguaido posing with Colombian narco traffickers as she enters the #UNGA

Sin embargo, Rodríguez finalmente apareció en el podio para expresar su fuerte reclamo contra la intromisión de Estados Unidos en los asuntos de su país y lo que ella llamó de “violencia capitalista”.

Su imponente presencia en la ONU fue otro golpe a los esfuerzos de cambio de régimen del gobierno de Trump y señaló que la mayoría de los países del mundo aún reconocían la autoridad del gobierno electo de Venezuela.

Durante meses, se ha librado una guerra clandestina en los corredores de la ONU y en las capitales de todo el mundo, con el objetivo de determinar quién tenía derecho a definir el gobierno de Venezuela reconocido internacionalmente: si el pueblo venezolano o el gobierno de Trump.

Desde enero, Estados Unidos ha estado presionado a países para revocar el estatus de Venezuela en las Naciones Unidas, convirtiendo al organismo internacional en un campo de batalla para la soberanía del país.

“[Nicolás] Maduro es y seguirá siendo el presidente legítimo de Venezuela, por el sagrado derecho del pueblo a la autodeterminación”, anunció Rodríguez ante la Asamblea General momentos después de su llegada.

Cuando Rodríguez tomó la palabra, un grupo de modesto tamaño de representantes de países aliados de Estados Unidos, salió de la sala como muestra de oposición a su presencia. El acto de protesta evocó escenas de reuniones diplomáticas en Viena y Ginebra en los meses posteriores a la decisión de Washington de reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela en enero.

Misión de EEUU ante la ONU: “Las mentiras y el engaño del régimen de #Maduro corrompen la carta de @UN. Maduro mata de hambre al pueblo de #Venezuela. Es por eso que nos unimos a otras naciones para salir de #AGNU74 cuando la compinche de Maduro subió al escenario. #EstamosUnidosVE”

The #Maduro regime’s lies & deceit corrupt the @UN charter. We gather to solve the world’s problems, not stand by while Maduro starves the people of #Venezuela. That’s why we joined other nations to walk out of #UNGA74 when Maduro’s crony took the stage. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/vLYaIx8Am0

— U.S. Mission to the UN (@USUN) September 27, 2019