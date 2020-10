Como la nueva senadora socialista de Bolivia resistió el terror del golpe de estado: Conozca a Patricia Arce

The Grayzone viajó al trópico de Cochabamba en Bolivia para entrevistar a Patricia Arce, la ex alcaldesa quien fue torturada durante un golpe de estado respaldado por EEUU en noviembre de 2019, y quien ahora es una senadora electa del partido Movimiento al Socialismo, que ganó las elecciones del 18 de octubre por goleada.

Por Max Blumenthal

Video y traducción por Benjamín Norton

You can read this in English here.

Transcripción

MAX BLUMENTHAL: Unos días después del triunfo aplastante y dramático el 18 de octubre del partido Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por Evo Morales, viajé 3.5 horas fuera de la ciudad boliviana Cochabamba, con el equipo de The Grayzone, de Ben Norton y Anya Parampil, hasta Chimoré, aquí en el trópico de Cochabamba, que es una base de apoyo del partido MAS.

Asistimos a un encuentro de líderes regionales del partido, incluido el alcalde de Chimoré; el senador electo Leonardo Loza, quien está asumiendo el papel de Evo Morales en el Senado; y la senadora electa Patricia Arce, quien se ha convertido en un símbolo de tanto el terror y la crueldad del régimen golpista de (Jeanine) Áñez como de la revitalización dramática de su partido MAS.

LEONARDO LOZA: Aquí se jugaba nuestra suerte, principalmente de la gente más humilde, de la gente más pobre, de la gente más humillada, marginada, no sólo de ahora, sino desde hace mucho tiempo.

Y esa gente, hemos logrado ganar. No con 10%, hemos ganado más de 25%.

Los humildes, los pobres, los originarios de esta tierra, somos la mayoría. La hermana Patricia sabe cómo hemos sufrido, en Cochabamba principalmente.

Cada cuando yo hablaba, el día siguiente tenía un proceso. Y nunca me callaba. Nunca me callaba.

MAX BLUMENTHAL: Senadora electa Patricia Arce, muchas gracias por esta oportunidad de hablar con usted aquí, en el trópico de Cochabamba.

Antes de hablar del 18 de octubre y la victoria aplastante del partido MAS, que usted representa, creo que es importante que hablemos de lo que sucedió en noviembre del año pasado, durante el golpe, cuando usted fue atacada en las calles de Cochabamba. Puede decirnos que pasó allí?

PATRICIA ARCE: El 6 de noviembre para mí marcó una etapa muy crítica en mi vida. Fue algo muy duro que había pasado. Nunca me había imaginado que podía pasar todo eso.

Estaba, me encontraba en la alcaldía, y supimos que una turba estaba viniendo, de estos mal llamados “Resistencia Juvenil Cochala”. Y empezaron a gritar, la gente que trabajaba en la alcaldía, que estaban quemando la alcaldía.

Y nosotros, bueno, saqué a toda la gente de la alcaldía. Y cuando yo salía, una turba me agarró, y me golpearon, me pegaron, lucharon con aceite, con gasolina, con pintura roja, y me cortaron el cabello. Me hicieron caminar casi unos siete kilometros, descalza.

Y todo el trayecto me andaban pegando. Y yo, la verdad, no podía entender qué seres humanos estén actuando así con otra persona, que es también igual que ellos.

Ese día marcó mucho en mí, porque nunca en mi vida había pensado que eso iba a pasar. Jóvenes que podría ser mi hijo, mis sobrinos, o sea, no había explicación de todo lo que estaba pasando.

Y me llevaron allá, a un lugar que se llama Huayculi. Es un río. Y ahí me querían hacer pedir perdón, que yo denuncie al proceso de cambio, que hable mal de presidente.

Y bueno, yo no puedo, no puedo hacer; no puedo ir contra mis principios; no puedo ir contra mis ideales. Y es así que ese 6 de noviembre para mí ha marcado mi vida y la vida de mis hijos.

Y no obstante a eso, durante todo el año, hemos sufrido persecución política, persecución judicial. Están inventado un montón de procesos contra mí, de “sedición”, de “terrorismo”, de que yo mismo me haya hecho un autoatentado.

Han avasallado mi casa. Nos han sacado; nos han hecho dormir una noche, dos noches en celdas policiales.

A mi hijo menor, lo han llevado a un centro de jóvenes infractores, como si él fuera cualquier delincuente, a título de que nosotros habríamos transferido la cuarentena, y delitos contra la salud.

Es más, el ministro (Arturo) Murillo, en todos los actos públicos, andaba amenazándome, que no iba a parar hasta verme adentro.

Me han inventado un montón de procesos. Ningún proceso han podido comprobar, porque todos eran inventados.

Y para nosotros, realmente, este año ha sido muy, muy duro para todos nosotros. No solamente para mí, sino para todas nuestras hermanas de polleras, mujeres, jóvenes, jóvenes que han perdido la vida, madres que han perdido a sus hijos.

Y realmente, ver a nuestro país que, con tanto sacrificio en estos 14 años, nosotros habíamos construido nuestro país, con mucho amor, con mucho compromiso, con mucho trabajo, y con mucha dedicación, ver que en menos de un año, lo han destrozado nuestro país.

Y es lamentable que la OEA (Organización de Estados Americanos), con el señor (secretario general Luis) Almagro, se haya prestado a todo eso, ese dolor que ha causado en el pueblo de Bolivia.

De verdad es muy, muy doloroso, porque, creo que nadie se merece eso.

MAX BLUMENTHAL: Qué cree usted, después de todos estos crímenes que describió, después de todas estas injusticias, qué cree que se debe hacer, ahora que el partido MAS tiene el poder otra vez? Una comisión de verdad y justicia? La cárcel para los perpetradores de estos delitos que ha descrito? Qué?

PATRICIA ARCE: Bueno, nosotros, nosotros tenemos que trabajar mucho, primeramente para reconstruir nuestro país, para devolver la estabilidad, la tranquilidad a nuestro pueblo, para que todas las bolivianas y bolivianos nos sentamos libres, y que nuestro, que podamos salir por las calles sin estar pensando que alguien nos va a venir y nos va a agredir.

Tenemos que trabajar en eso, y también tenemos que hacer ajustes fundamentales en lo que es la justicia, porque estos señores que han entrado a título de transición, para nosotros golpistas, han utilizado la justicia para poder perseguir a nuestros hermanas y hermanos, y eso tenemos que cambiar.

MAX BLUMENTHAL: Y el ministro de gobierno, quien se considera como la autoridad de la administración de (Jeanine) Áñez, Arturo Murillo especificamente?

PATRICIA ARCE: Sí, el señor Murillo. Lo único que espero es que la justicia haga lo que tiene que hacer. Nosotros no estamos haciendo a exigir venganza, porque nosotros somos de la cultura de la paz, de la cultura del amor, y la cultura del trabajo, y de la unidad.

MAX BLUMENTHAL: Cómo ha cambiado la vida aquí en Cochabamba durante estos 11 meses después del golpe de estado?

PATRICIA ARCE:

Ha cambiado mucho. En estos 11 meses, hemos visto ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera. Que el gobierno ha trabajado para un sector minoritario, y ha sido muy duro con un sector mayoritario. Con aquellos que venimos de los indígenas, no, y eso ha hecho de que, como te digo, muy duro para nosotros.

No hemos tenido acceso a la salud en esta pandemia. Nos han clausurado el año escolar. Nuestros jóvenes, les han privado el derecho a la educación. Nos han privado el derecho a la salud.

Y también nos han privado el derecho a la libre expresión, por el hecho de que pensábamos diferente, no pensábamos como ellos, hemos sido perseguidas, y también maltratadas, en todo este proceso

MAX BLUMENTHAL: Después de todo eso, por qué decidió presentarse como candidata al Senado?

PATRICIA ARCE: Bueno, en el MAS, nosotros no decidimos los cargos. Es las organizaciones sociales quienes nos eligen. Nosotros no nos ofrecemos; son ellos que nos eligen. Y nosotros, lo único que tenemos que hacer es cumplir con el mandato de las organizaciones sociales.

Y en esta oportunidad, es un compromiso muy grande, porque sabemos que nos esperan momentos muy difíciles. El pueblo de Bolivia ha confiado nuevamente en el proceso de cambio, y para nosotros es mayor responsabilidad, y trabajo, para poder salir adelante.

MAX BLUMENTHAL: Cuál será su primer prioridad cuando asuma su cargo?

PATRICIA ARCE: Para mí, es para qué ninguna mujer sufra el maltrato. Y trabajar también por los jóvenes. Los sectores más desprotegidos es la mujer y los jóvenes.

Y eso es lo que vamos a buscar. Y que también los jóvenes tengan acceso directo al trabajo, que todas las instituciones públicas del estado tengan la obligación de recibir a todos los jóvenes para poder trabajar.

Porque cuando sale un joven profesional, lo primero que le piden es la experiencia. Y si nosotros no damos la posibilidad de tener esa experiencia, donde la van a conseguir?

Es muy importante trabajar en ese sentido, y trabajar también erradicar la violencia contra la mujer.

MAX BLUMENTHAL: Cuál es la importancia de los pueblos indígenas y las mujeres en el partido MAS y en éxito del mismo?

PATRICIA ARCE: Para nosotros, es muy importante. Porque los pueblos indígenas siempre han sido marginados. Y no es la lucha contra el proceso de cambio; es la lucha, ha sido la lucha porque nuestro líder es un indígena. Y es eso.

Acá en Bolivia, ha sido el golpe, se ha dado por dos cosas: el racismo, la lucha de clases, y también por nuestros recursos naturales, que es el litio.

Es por eso que es muy importante a nosotros el respeto. Y esto, el triunfo de Bolivia, no sólo refleja a Bolivia, sino refleja a toda Latinoamérica, y a todo el mundo.

Las mujeres tienen que tomar un rol muy importante. Las mujeres somos capaces, también de manejar un hogar, como también manejar las haciendas de un país, las haciendas de un municipio. Porque así lo hemos demostrado nosotros.

Y agradecer a nuestro hermano Evo Morales, que nos ha dado la oportunidad a las mujeres, de poder ocupar cargos públicos. En mi país, el 50% tienen que ser hombres, y el 50% tienen que ser mujeres.

MAX BLUMENTHAL: El 18 de octubre, la noche de este triunfo masivo, cuando su partido ganó con más de 25%, cuál fue su reacción?

PATRICIA ARCE: Bueno nosotros veíamos que que, sí, vamos a ganar. Porque se sentía en las calles. La gente tendríamos, bastante apoyo. Bueno de 10 personas que nosotros hablábamos, ocho nos aceptaba. Nos pedían banderas. Y estábamos seguros de que íbamos a ganar.

Y ese día era una mezcla de temor, una mezcla de miedo. Porque los mismos que habían hecho el fraude, los de la OEA, estaban acá. Y también ellos, sí, estaban preparando un fraude para nosotros.

Y el temor era de que, otra vez esos grupos vuelvan a salir, con la ayuda de los militares y los policías, puedan salir a agredirnos.

Pero ante todo, se impuso un pueblo consciente, y hoy tenemos la gran victoria de un 55%.

MAX BLUMENTHAL: Usted sabe obviamente que nuestro gobierno, el gobierno de Estados Unidos, ha respaldado este gobierno no elegido, transitorio y golpista, y todavía lo respalda hasta hoy.

PATRICIA ARCE: Sí.

MAX BLUMENTHAL: Cuál sería su mensaje al pueblo estadounidense?

PATRICIA ARCE: Simplemente decirles: todos los pueblos merecen respeto; todos los pueblos merecen su respeto a su dignidad, a su cultura. Nosotros somos un país multiétnico, pluricultural, y nosotros respetamos a los demás países.

No quisiéramos nosotros ir a países ajenos a definir el destino que ellos van a dar a su país. Nosotros somos muy respetuosos.

Y pedirles a esos países que han sido parte del golpe de estado, que recapaciten. Porque nosotros somos libres. Y nosotros nos podemos autogobernar.

No permitimos, no queremos gente que se inmiscuya en nuestros problemas, porque nosotros sabemos de nuestras necesidades, y sabemos también de nuestras fortalezas.

MAX BLUMENTHAL: Patricia Arce, muchas gracias por hablar con The Grayzone.

PATRICIA ARCE: Gracias.