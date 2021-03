En sádico manual de sanciones, enviado de Biden para Irán se jacta de privar de alimentos a los civiles, aumentando la desigualdad

La administración de Joseph Biden nombró a Richard Nephew como enviado adjunto para Irán. Como coordinador adjunto principal para la política de sanciones del Departamento de Estado de Barack Obama, Nephew asumió como un logro personal privar a los iraníes de alimento, sabotear su industria automotriz y aumentar los niveles de desempleo.

Nephew definió como un “éxito tremendo” la destrucción de la economía de Irán, y durante una visita a Rusia se lamentó que todavía había abundante comida en la capital del país, a pesar del número de sanciones estadounidenses cada vez mayor.

La designación de Nephew como un diplomático de alto nivel sugiere que en vez de regresar al acuerdo nuclear bajo el Plan de Acción Integral Conjunto (el JCPOA, por sus siglas en inglés), la administración Biden va a perfeccionar las sanciones ilegalmente impuestas por Trump para presionar a Irán, convirtiéndolas en un acuerdo revisado y oneroso, al que es muy poco probable que Teherán se incorpore.

Luego de coordinar el régimen de sanciones de Obama contra Irán, Nephew dejó la administración por un puesto en el Centro de Políticas Energéticas de la Universidad de Columbia, financiado por la industria de la energía. Ahí publicó un libro delineando en términos crudos cómo perfeccionó el oficio de la guerra económica y lo aplicó contra Irán.

Titulado El arte de las sanciones: una mirada desde el terreno, la imagen de portada presenta dos manos caucásicas tirando de una cuerda para ahorcar, se presume que para estrangular algún gobierno del Sur Global que no es lo suficientemente obediente.

Su contenido se lee como una lista de confesiones criminales, detallando en términos escalofriantemente clínicos cómo las sanciones concebidas que concibió desde una oficina con aire acondicionado en Washington llevaron a la miseria a los iraníes de a pie.

Con su franqueza, Nephew ha destruido la retórica oficial de Estados Unidos sobre las “sanciones selectivas” que castigan exclusivamente a “malos actores” y sus compinches en los negocios mientras que dejan intacta a la población civil.

I just read @RichardMNephew's "The Art of Sanctions."

Nephew, ex-Obama State Dept sanctions coordinator, clinically & chillingly details how pain is the essence of the US global sanctions regime.

Unfortunately, he hasn't been honest about the contents of his own book. Thread: pic.twitter.com/r5y9bc93eU

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) September 13, 2020