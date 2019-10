Funcionario del golpe en Venezuela Ricardo Hausmann se ve obligado a renunciar tras revelaciones publicadas por The Grayzone

Read this article in English here.

Horas antes de un esperado voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la legitimidad del gobierno de Maduro en el medio de un golpe dirigido por los Estados Unidos, un funcionario de alto nivel del régimen golpista de Juan Guaidó se vio obligado a renunciar a su puesto.

El economista Ricardo Hausmann dimitió a su cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) luego de que Anya Parampil de The Grayzone sacara al aire los conflictos de intereses y sus prácticas financieras opacas.

Mientras Hausmann trabajó en el BID como embajador de la administración paralela de Guaidó, también fue empleado como profesor de la cátedra Rafik Hariri para la Práctica de la Economía Política en la universidad de Harvard.

En agosto pasado, Parampil le escribió a Harvard indagando sobre la ética de emplear a alguien que declara ser un funcionario activo de un gobierno. También le preguntó a la universidad si puede “asegurar la transparencia exigiéndole a Ricardo Hausmann que revele los clientes de su consultoría privada, Ricardo Hausmann Consulting”.

Aunque Harvard no le dio respuesta a Parampil, su artículo pareciera haber forzado a Hausmann a decidir entre su cargo académico y su papel en una futura administración Guaidó.

“La renuncia de Hausman del BID es importante porque demuestra que uno de los líderes del golpe de más alto perfil no tiene fe alguna en la habilidad de Guaidó de algún día alcanzar el poder verdadero”, comentó Parampil. “Obviamente revisó bien la situación y le apostó a su carrera en Harvard en contra de su futuro como ministro o embajador del régimen golpista de Guaidó”.

La dimisión fue el último embate a los fallidos esfuerzos de la administración Trump en Venezuela, y representa la primera partida de un funcionario de alto perfil de la administración paralela que se suponía que reemplazaría al gobierno electo y reconocido por la ONU, el del Presidente Nicolás Maduro.

Tal como lo ilustra el monitor de mercados de energía y mercancías Argus Media, “la administración paralela encabezada por el líder de la oposición, Juan Guaidó, ha perdido a su figura más prominente, el antiguo ministro de planificación y profesor de Harvard, Ricardo Hausmann”.

Es revelador que Hausmann envió su carta de renuncia no a Guaidó, sino a Leopoldo López, el mentor de Guaidó y co-fundador del partido Voluntad Popular, financiado por los Estados Unidos.

Hausmann luego publicó su carta en Twitter, socavando -sin darse cuenta- la legitimad de Guaidó como el supuesto “presidente” de Venezuela. (La carta fue fechada el 17 de septiembre de 2017, aunque es casi seguramente escrita ese día, pero en 2019).

“Desafortunadamente, a pesar del honor y la confianza que ese ofrecimiento me significó, no pude aceptarlo en este momento debido a incompatibilidades con mis obligaciones actuales en la Universidad de Harvard”, escribió el profesor devenido en tramoyero golpista en su carta.

.@ricardo_hausman sloppily tweeted his resignation letter & revealed it was emailed to Leopoldo Lopez, not his “president” Guaidó. YIKES

Also confirms it was a q of whether he could continue his work for Guaidó while employed @ Harvard that led to resignation. He chose Harvard pic.twitter.com/tnG8dc4sD0

— Anya Parampil (@anyaparampil) September 27, 2019