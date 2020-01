Cómo Juan Guaidó perdió el control de la Asamblea Nacional en Venezuela

¿No entiendes lo sucedido el 5 de enero en la Asamblea Nacional de Venezuela? Echemos un vistazo cronológico al fracaso de Juan Guaidó.

Por Orlenys Ortiz

CARACAS, VENEZUELA – El pasado 5 de enero, cuando correspondía elegir la nueva junta directiva para el nuevo año parlamentario 2020 a 2021, la prensa internacional repitió mil veces una mentira: “La Guardia Nacional Bolivariana no dejaba entrar a Guaidó a la Asamblea Nacional”.

Es muy fácil escandalizarse, desde el exterior, con cualquier imagen de un diputado hipermediatizado, “enfrentándose” a militares y policías. Peor aún si se trata de uno que se cree presidente de la república (aunque no gobierne ni la más mínima jurisdicción), apoyado por EEUU, la Unión Europea y demás países obedientes al gobierno estadounidense — y, si encima, aparece una foto con ese diputado intentando saltar la cerca del Parlamento Nacional, como medida extrema “indignada e indignante”, para entrar al recinto del poder que, según él y la mediática mundial, le corresponde.

Pero, ¿realmente qué pasó?

Partamos de las muy cuestionables declaraciones recientes del alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre lo sucedido, donde dijo, “La Unión Europea considera que la sesión de votación que condujo a la elección de Luis Parra no es legítima, ya que no respetó los procedimientos legales ni los principios constitucionales democráticos”.

También señaló como “totalmente inaceptables” las “violaciones del funcionamiento democrático, constitucional y transparente de la Asamblea Nacional”.

¿Habrán visto Josep Borrell y demás miembros de la UE, los vídeos que demuestran que Guaidó tenía el acceso permitido al Palacio Legislativo, así como cualquier diputado en funciones? ¿Se habrán leído siquiera un par de artículos del Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional?

El vídeo que Guaidó no quiere que veas. La mediática mundial dice que la GNB no dejó entrar a Guaidó a la Asamblea Nacional. FALSO. La verdad es que NO QUISO INGRESAR y utilizó a Gilberto Sojo (diputado inhabilitado) para armar el predecible show que lo disfrazara de víctima. pic.twitter.com/JK8ZU30vRj — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 5, 2020

O es demasiado cinismo de la Unión Europea, o están cometiendo el gravísimo error de no verificar la información de sus fuentes, lo que se agrava con el cerco mediático brutal que padece todo el continente europeo, el cual no le permite a su gente ejercitar su capacidad de discernir, investigando y contrastando informaciones.

Ahora, vayamos al núcleo -real y verificable- de todo esto:

La Asamblea Nacional, aún presidida por Juan Guaidó, convocó para el 5 de enero, como lo establece la Ley, la Sesión para elegir la nueva Junta Directiva. Dicha Sesión se citó para las 11:00am.

Sesión de instalación de período anual de la #AsambleVE 2020-2021, elección y juramentación de la nueva Junta Directiva.#DiputadosFirmesXVzla pic.twitter.com/IsHR4O9nN6 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 4, 2020

Echemos un vistazo cronológico al 5 de enero

Prestemos especial atención a las horas de cada momento (respaldadas por los archivos registrados ese día desde mi móvil), y perdónenme por ser tan detallista.

11:00 am. Ya se encontraba presente en el Hemiciclo, todo el Bloque Parlamentario de la Patria (del chavismo) y buena parte de los diputados de todos los partidos políticos de oposición.

Tal es el caso de Stalin González de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Edgar Zambrano de Acción Democrática (AD), ambos miembros de la directiva de Guaidó; además Henry Ramos Allup de AD y Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia (PJ), entre muchos otros.

Las imágenes en fotografías y vídeos, lo demuestran.

¿Que "no había quórum" para elegir la nueva junta directiva en la Asamblea Nacional? FALSO también. Este vídeo demuestra la cantidad de diputados opositores presentes hasta mucho después que concluyó la juramentación. ¿Un error quedarse? No lo sé, pero de que estaban, estaban. pic.twitter.com/CzK1OAOLLs — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 6, 2020

Solo faltaba Guaidó y algunos otros diputados de oposición.

Contexto

La Asamblea Nacional está conformada por 167 diputados electos y el quórum mínimo requerido para elegir una nueva Junta Directiva es de 84 diputados.

Muchos siguen pensando –confundidos- que como el quórum mínimo es de 84 diputados presentes, se necesitan 84 votos para elegir la junta directiva, y no es así. El quórum mínimo, no es igual a los votos necesarios para elegir la junta.

Dicha Junta se elige con la mitad más uno de los presentes, de acuerdo al Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional (RIDAN), es decir, 43 diputados, una vez anunciada la existencia de quórum.

Cualquier sesión que se haga con 84 diputados o un número mayor, es perfectamente válida, legal y legítima.

Los diputados que no asistieron al hemiciclo, quedan representados por los que sí estuvieron, independientemente de las razones de su ausencia. No pueden consignar el voto a distancia ni por escrito ni bajo ninguna otra figura.

En la actualidad, algunos diputados de oposición se encuentran inhabilitados por presunta comisión de delitos, otros, prófugos de la justicia, y otros, autoexiliados. La ausencia de buena parte de los que no estuvieron, se debe a estos motivos. La otra parte, acompañaba a Guaidó afuera del Palacio Legislativo cuando decidió no ingresar.

Dentro del Hemiciclo de Sesiones, no se pidió verificación de quórum desde ninguno de los bloques parlamentarios porque el quórum era evidente.

12:25 pm. En compañía de varios diputados habilitados, uno inhabilitado y decenas de medios de comunicación, Guaidó supera la esquina El Chorro, donde se encontraba uno de los dos piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana como parte de la seguridad solicitada por la propia Junta Directiva saliente, días antes.

¿En cuántas dictaduras sin libertad de expresión, el dictador le permite a los golpistas caminar por las calles libremente, acompañado de decenas de cámaras y micrófonos?#5Ene pic.twitter.com/pr0Yhi2dxj — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 7, 2020

12:31 pm. El grupo en cuestión llega al segundo piquete de la GNB. En este punto, por medidas de seguridad, solo se permitía el ingreso de los diputados con credencial habilitada. Algunos diputados y los medios de comunicación que habían preferido quedarse junto a Guaidó y compañía, provocaron una estampida que buscaba quebrar el cerco de seguridad, para poder venderle al mundo la supuesta prohibición de entrada a los diputados.

Los vídeos demuestran quiénes fueron los violentos.

Esto en particular, me sorprendió. Son ellos (diputados, periodistas y compañía) los que, en estampida, violentan el piquete militar. Aunque es evidente la agresividad contra la GNB, ACTÚAN acusando a los guardias de agredirlos. ¿Imaginan esta escena con Carabineros de #Chile? pic.twitter.com/IQrINvCvDw — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 9, 2020

A pesar del disturbio, se controla la situación y se habilita una única entrada para el ingreso de los diputados acreditados. Cada diputado que iba mostrando su credencial, pasaba sin problema. El problema lo seguían causando quienes desde atrás (periodistas, demás diputados y compañía), empujaban hacía la entrada por donde se debía ingresar.

Este vídeo, tampoco lo verán en la prensa corporativa internacional: Vean cómo este funcionario PNB, dialoga con la diputada Delsa Solórzano, para permitir la entrada de los demás diputados. Guaidó y la mediática mundial, dijeron que la PNB no los dejaba pasar. ¿Quién miente? pic.twitter.com/hfgGUscMrX — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 6, 2020

12:39 pm. Llega Guaidó a la puerta de acceso, pero se detiene y se niega a ingresar si no permiten que entrara con él, el único diputado inhabilitado presente, Gilberto Sojo, excarcelado.

Se ponía en evidencia la estrategia de Guaidó: a sabiendas de no contar con los votos suficientes para ser reelecto presidente de la Asamblea Nacional, se aferra a un diputado inhabilitado, que no tiene autorización para ingresar al Palacio Legislativo, y así, le ofrece a la prensa corporativa y la mediática mundial, la primera imagen ideal para la gran mentira: “No me dejan entrar”.

Pero esa situación duró menos de 2 minutos.

12:40 pm. Momento en el que la GNB le permite el paso a Juan Guaidó, en compañía del diputado inhabilitado, Gilberto Sojo (último piquete):

Este es el momento en el que Guaidó, pudiendo pasar el piquete sin problema por su acreditación de diputado de la Asamblea la Nacional, no lo hace por su empeño de hacer pasar con él, a su comodín para el show mediático; el diputado inhabilitado, Gilberto Sojo. Sigue 👇🏽#5Ene pic.twitter.com/c6diTDN17H — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 6, 2020

12:53 pm. Todos los diputados acreditados pasan el último piquete de la GNB. Caminan en calma con dirección al Palacio Legislativo, que se encontraba pocos metros más adelante.

Así caminó Guaidó junto a la fracción de diputados que le acompañaban, luego de que la GNB y la PNB les permitieran cruzar el piquete y dirigirse a la Asamblea Nacional, donde luego se negó a ingresar poniendo a Gilberto Sojo como excusa. ¿Ven alguna represión? pic.twitter.com/Zab6N9teR0 — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 6, 2020

12:55 pm. Guaidó y compañía, llegan a la entrada del Palacio Legislativo, donde en absoluta tranquilidad, se procedía con el chequeo de rigor, verificando uno por uno, la lista de diputados acreditados. Varios diputados fueron ingresando al mostrar su credencial, sin problema.

Les regalo esta panorámica para ver la realidad de cuántos diputados estaban con Guaidó afuera de la Asamblea Nacional. 🙂 Los Bomberos de Caracas y los GNB, no cuentan. Saque usted sus conclusiones. pic.twitter.com/CEvfONp8tD — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 6, 2020

En este vídeo, se muestra la absoluta tranquilidad con la que los diputados (SIN los periodistas alborotados y compañía) esperaban ser chequeados en esa lista oficial que mencionas. Esto evidencia que fueron ellos mismos los que generaron el conflicto sin necesidad. pic.twitter.com/nYzkhs76aH — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 6, 2020

Al cabo de cuatro minutos, Guaidó se acerca al borde de la reja junto a Gilberto Sojo.

01:02 pm. Comienza la búsqueda de Gilberto Sojo (diputado inhabilitado) en la lista oficial. Segundos después, Guaidó comienza a grabar porque sabía que Gilberto Sojo no tenía autorización para ingresar a la Asamblea, así que enciende la cámara de su teléfono esperando el momento en el que el funcionario GNB no permitiera el paso del diputado en cuestión. Este momento también quedó registrado:

Segundos antes del vídeo que delató la mentira de Guaidó: VEAN cómo Guaidó comienza a grabar, justo cuando comienzan a buscar a Gilberto Sojo en la lista autorizada para ingresar a la Asamblea Nacional, porque ÉL SABÍA que no le permitirían la entrada al diputado inhabilitado. pic.twitter.com/8PzBo4MviL — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 9, 2020

Sin embargo, el GNB no dice lo que Guaidó esperaba. Es decir, no prohíbe de una vez la entrada de Gilberto Sojo, sino que pide que espere a un lado y que Guaidó y los demás diputados, podían ingresar primero mientras se verificaba la autorización para el ingreso de Gilberto Sojo. Es por esto, que Guaidó no publica ese vídeo, que, por fortuna, fue grabado desde otros ángulos, donde se demuestra que Guaidó se negó a ingresar al Parlamento cuando le permiten el paso. Una vez publicado dicho vídeo, se hizo viral, alcanzando y superando las 454 mil reproducciones solo en el tuit original.

El vídeo que Guaidó no quiere que veas. La mediática mundial dice que la GNB no dejó entrar a Guaidó a la Asamblea Nacional. FALSO. La verdad es que NO QUISO INGRESAR y utilizó a Gilberto Sojo (diputado inhabilitado) para armar el predecible show que lo disfrazara de víctima. pic.twitter.com/JK8ZU30vRj — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 5, 2020

Se derrumbaba la mentira.

Mientras esto sucedía, diputados partidarios de Guaidó, que ya habían ingresado a la Asamblea Nacional, salían hasta la ubicación de Guaidó para mantenerlo al tanto de lo que estaba sucediendo dentro del Hemiciclo, donde se caldeaban los ánimos por la demora de más de dos horas para el inicio de la Sesión.

01:15 pm. Dentro del hemiciclo, en vista de la insostenible demora, el diputado José Antonio España (opositor), solicita sea conformada una comisión a fin de tomar las medidas necesarias para dar inicio a la Sesión de Instalación como lo establece la Constitución Nacional y el Reglamento de Interior y Debate.

Acto seguido, en vista de la ausencia de Guaidó (a quien le correspondía dirigir el debate), se le solicita tanto al Primer Vicepresidente saliente, Edgar Zambrano, como al Segundo Vicepresidente saliente, Stalin González, dirigir el debate, pero ambos se niegan a dicha petición, razón por la cual se decidió, por analogía, proceder como en la primera Sesión del período constitucional, donde el diputado de mayor edad preside el debate.

Un proceder apegado al Reglamento, que probablemente no leyeron la Unión Europea y la prensa corporativa mundial.

¿Qué dice sobre esto el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional?

Artículo 3: “En la Sesión de Instalación de la Asamblea Nacional, al inicio del período constitucional, en la fecha establecida, los diputados y diputadas se constituirán en Comisión, bajo la conducción del diputado o diputada de mayor edad, a los solos efectos de que dirija el debate para la elección de la Junta Directiva”.

Conocido esto, se designó al diputado Héctor Agüero (el de mayor edad), quien designó como Secretaria Accidental, a la diputada Nosliw Rodríguez.

1:21 pm. Una vez que la secretaría accidental anuncia la existencia evidente del quórum reglamentario, se declara abierta la sesión.

Los diputados de oposición aliados a Guaidó, permanecieron en el hemiciclo, algunos, expectantes de la Sesión en proceso, y otros, ejecutando el hecho bochornoso de propinarse golpes (entre opositores) en plena tribuna.

Esto ocurrió cuando el diputado de mayor edad instalaba según la constitución y reglamento de interior y debates, la sesión de la #AN para elegir a la nueva directiva en ausencia de @jguaido quien dijo que ingresaba si entraban todos, se refería a los diputados inhabilitados pic.twitter.com/mjyeOS9BDV — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) January 5, 2020

Posteriormente, el director de debate concedió el derecho de palabra al diputado José Brito (opositor), quien postuló al diputado Luis Parra Rivero (opositor) para el cargo de Presidente de la Asamblea Nacional para el período parlamentario 2020-2021. Así mismo, postuló al diputado Franklin Duarte (opositor) como Primer Vicepresidente, al diputado José Gregorio Noriega (opositor) como Segundo Vicepresidente y a los ciudadanos Negal Morales y Alexis Vivenes como Secretario y Subsecretario, respectivamente.

Así contemplaban Henry Ramos Allup y demás diputados opositores (que entraron por la puerta, sin saltar ninguna cerca), el momento de postulación, previo a la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. #5Ene pic.twitter.com/wA3HDN2ouU — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 6, 2020

1:27 pm. Concluye el proceso de postulación y se somete a consideración la única propuesta presentada (la plancha de Luis Parra).

Inmediatamente, se somete a votación (a mano alzada, debido a la evidencia del quórum requerido) la elección del diputado Luis Parra como nuevo Presidente de la Asamblea Nacional para el período de sesiones ordinarias 2020-2021, y se aprueba, por mayoría evidente de diputados y diputadas presentes, como lo establece el Reglamento. Así sucedió con el resto de los postulados para la nueva Junta Directiva.

7. Mientras @jguaido se negaba a entrar sobre la base que eran todos o ninguno, en el hemiciclo se instalaba la sesión para elegir a la directiva, la ausencia de casi 3 horas fue el detonante para aplicar el reglamento, el diputado de mayor edad instaló la sesión. Así la votación pic.twitter.com/mPbQBdhve1 — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) January 5, 2020

1:29 pm. Se procede a la Juramentación de Parra. El director de debate, Héctor Agüero, le toma juramento, mientras el diputado William Barrientos (a quien el team Guaidó le llama “diablito” y quien fue expulsado del partido UNT por corrupción), se trepaba a la tribuna, gritando, en un acto desesperado e inútil, intentando entorpecer la juramentación.

(VIDEO) ¿Quién habrá sido el señor loquito ese que estaba parado sobre una mesa pegando gritos mientras ocurría la juramentación de Luis Parra en el Parlamento de Venezuela? (ver a la derecha) 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/yVvA2kmjWd — Luigino Bracci Roa (@lubrio) January 5, 2020

1:30 pm. Justo antes de treparse en la tribuna a gritar, el diputado Barrientos encomendó a otro diputado, avisar a Guaidó sobre la juramentación de una nueva Junta Directiva.

Revisando mis archivos y reeditando en mi mente lo sucedido en la AN el #5Ene, recordé este momento, que decidí capturar, en el que el diputado William Barrientos encomienda a otro diputado avisar a Guaidó sobre lo sucedido en el hemiciclo (juramentación de nueva Junta Directiva) pic.twitter.com/p7zlaiLG6E — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 13, 2020

Luego de esto, se crea el espectáculo en las afueras del Palacio Legislativo, donde después de generar forcejeos con la GNB en las afueras del extremo oeste del recinto, Guaidó, en una acción desesperada ideal para la mediática mundial y el plan de venderse como víctima, intenta –ahora sí- ingresar por la fuerza, trepándose en la cerca y produciendo la famosa foto.

Para ese momento, ya estaba juramentada la nueva Junta Directiva presidida por Parra. Había quedado sin efecto la presidencia de Guaidó en la Asamblea Nacional, he allí su manifiesto desespero.

2:23 pm. Una vez concluida la Sesión de Instalación, el nuevo presidente de la Junta Directiva, Luis Parra, invita a todos los diputados a “la toma oficial de la oficina” del Despacho Presidencial del Palacio Legislativo, como en efecto, le corresponde.

2:31 pm. Los diputados de oposición comienzan a abandonar el recinto. Los vídeos demuestran cuántos y quiénes se quedaron hasta el final, entre ellos, Henry Ramos Allup, Stalin González, Edgar Zambrano, Juan Pablo Guanipa, entre muchos otros…

2:45 pm. Se desaloja completamente el Hemiciclo de Sesiones.

2:52 pm. Luego de haber obtenido la foto necesaria, Guaidó aún se encontraba junto a su esposa, Fabiana Rosales, gran parte de los diputados que le acompañaban y varios periodistas, en la esquina El Chorro de la Av. Universidad, muy cerca del Palacio Legislativo. Se notaban desorientados, hasta que abordaron la caravana blindada para retirarse del sitio.

Bravo Guaidó, conseguiste la fotito épica saltando la cerca de la Asamblea Nacional. 👏🏽 Lástima que está grabada toda tu farsa. (En el vídeo, Guaidó, Fabiana Rosales y compañía, en plena esquina El Chorro del centro de Caracas, saliendo en caravana). #5Ene ¿Qué sigue? pic.twitter.com/SW409D2Ptb — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 5, 2020

5:17 pm. Anuncian vía Twitter que Guaidó y compañía ejecutarían una “sesión” en la sede del periódico El Nacional.

¿Cómo se entiende esto?

El artículo 1 del Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional, establece: “El Poder Legislativo Nacional se ejerce por órgano de la Asamblea Nacional, vocera del pueblo venezolano. Su sede es la ciudad de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, y se reunirá en el salón de sesiones del Palacio Federal Legislativo, pudiendo sesionar en un lugar diferente o en otra ciudad, por acuerdo de la mayoría de sus integrantes o por decisión de la Junta Directiva”.

Guaidó apela a este artículo, aprovechándose del desconocimiento internacional sobre el proceder legal y legítimo que se llevó a cabo más temprano en el hemiciclo para la elección de la nueva Junta Directiva.

Es decir, Guaidó y compañía, ya no tenían potestad legal alguna para convocar una sesión fuera del Palacio Legislativo. Pudo hacerlo antes de ejecutarse la Sesión de Instalación donde quedó electo Parra, pero desarmado por no contar con los votos necesarios para ser reelecto, sin conocimiento real de cómo funciona el Parlamento y sumergido en la soberbia, no lo hizo.

Cualquier acción que pretendiera ejecutar en nombre de la Asamblea Nacional, no tenía validez, era nulo.

Es importante reiterar que miembros de la Junta Directiva saliente y demás diputados del bloque opositor pro Guaidó, permanecieron hasta el final de la Sesión, avalando el quórum reglamentario.

Momento clave que ratifica la existencia de quórum en el hemiciclo

5:35 pm. En pleno desarrollo de la falsa sesión instalada en el periódico El Nacional, Guaidó le pide a Stalin González, informar sobre el quórum en ambos momentos. Contra todo pronóstico, Stalin González explica ante las cámaras de decenas de medios digitales, como VPI, que, en el Hemiciclo de Sesiones, había 127 diputados.

Innegable. El diputado Stalin González, reconoce ante decenas de medios de comunicación, la existencia de un quórum de 127 diputados en el Hemiciclo de la Asamblea Nacional, el #5Ene, donde fue electa una nueva Junta Directiva presidida por Luis Parra. A confesión de partes… pic.twitter.com/71I04XaPIM — ✽ Orlenys 🍁🍃 (@OrlenysOV) January 13, 2020

Esto lo dice basado en la lista de asistencia que se llevaron arbitrariamente del Hemiciclo, hecho que fue denunciado por diputados de oposición y del Bloque Parlamentario de la Patria.

Por su parte, el diputado José Brito, afirmaba la existencia de un quórum de 151 diputados.

¡LA PURA VERDAD! Parte 7.2 Sólo tenían 70 diputados, por eso la perversa "estrategia" de no ingresar al parlamento La votación los dejaba desnudos en el Hemiciclo de AN : 81 votos Luis Parra

70 votos Juan Guaidó Quórum de 151 Parlamentarios #GuaidóFarsanteYEstafador — José Brito (@JoseBritoR) January 12, 2020

Recordemos que el quórum mínimo requerido para la elección de la nueva junta directiva, es de 84 diputados y para elegirla, se necesita la mitad más uno, es decir, 43 votos.

Tanto la cifra dada por Stalin González como la cifra dada por la nueva junta directiva legal presidida por Parra, además de las decenas de fotos y vídeos sobre la cantidad de diputados presentes en el Hemiciclo, superan el quórum mínimo requerido de 84 diputados. Esto es innegable.

8:03 pm. Anuncian vía Twitter, la elección de una supuesta junta directiva presidida por Guaidó.

#ANFirmeConVzla | 100 VOTOS, esta votación demuestra el compromiso de las fuerzas democráticas con Venezuela. A pesar de las diferencias y amenazas, prevaleció la unidad y el interés nacional. pic.twitter.com/kWno8vvLJe — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 6, 2020

Acción que, además de ser una descarada estafa al pueblo de Venezuela y al mundo, por su carácter ilegal, se sustenta en otra gran mentira: “fueron elegidos por 100 votos”.

Falso: La verdad es que, en esa falsa sesión, hicieron votar a los diputados suplentes además de los diputados principales y otras personas no juramentadas, para “suplir” los votos faltantes, y con esto, le vendieron al mundo otra Fake News llena de cinismo y fantasía.

Esta imagen del 7 de enero, donde se evidencian apenas 38 diputados, demuestra la mentira de los 100 votos, pero al 7 de enero dedicaremos otro artículo:

Me mandan esto. Y como no soy escaparate de Twitter lo posteo. Se supone es un conteo de los 100 diputados de Guaidó, uno a uno, que entraron violentando la sede de la AN. pic.twitter.com/1f21yyPjpS — William Castillo B (@planwac) January 8, 2020

Pueden seguir diciendo cualquier infamia que estimule el sensacionalismo de la mediática mundial y les permita engañar a sus aliados para que sigan usándoles y financiándoles, pero cualquier periodista apegado al rigor y a la ética y cualquier político o ciudadano común que se interese en la verdad y respete los marcos jurídicos, identificará que lo hecho por Guaidó es una farsa.

¿Qué podían hacer los diputados de oposición que se encontraban en la sesión?

1. Pedir verificación nominal del quórum, contar uno por uno. Proceder que de igual forma fue innecesario porque la existencia del quórum mínimo requerido, era evidente.

2. Inscribir la plancha de Guaidó.

3. Pedir votación nominal (conteo de votos uno por uno). Como esto no se hizo, la votación es a mano alzada y se aprueba por mayoría evidente, como lo establece el Reglamento.

4. Irse, abandonar el Hemiciclo de Sesiones.

Guaidó estuvo más de 2 horas afuera del Palacio Legislativo, tratando de reunir su mayoría, lo cual no logró y por eso, por decisión propia, no ingresó al recinto.

La Sesión de Instalación, que no podía sostener su demora, inició, se desarrolló apegada al Reglamento y concluyó, y hoy la Asamblea Nacional tiene nueva Junta Directiva, presidida por el diputado opositor, Luis Parra.

Entonces, volviendo a las declaraciones de Borrell:

Es mentira que la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional “no respetó los procedimientos legales ni los principios constitucionales democráticos”. La votación refleja la realidad del momento y es legal y legítima, en tanto cumpla con el Reglamento que, además, tiene carácter de Ley Orgánica, y así se hizo.

No es cierto que no dejaron entrar a Guaidó ni es cierto que fue reelecto presidente de la Asamblea Nacional. Ni siquiera dirige su propio teatro, porque solo cumple órdenes, pero eso es otro asunto.

Jugaron muy mal sus cartas, como de costumbre, y no les quedó más remedio que extender la fantasía porque no supieron qué hacer ante la situación: ni pidieron verificación de quórum ni presentaron una propuesta alternativa a Parra para la nueva Presidencia de la Asamblea Nacional ni pidieron votación nominal ni se fueron del Hemiciclo de Sesiones, y, encima, reconocieron públicamente que sí había quórum para la Sesión de Instalación.

Se jodieron por Guaidiotas.